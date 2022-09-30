ВСУ взяли под контроль Ямполь в Донецкой области.

Отметим, вокруг Лимана идет активное наступление украинских войск. Российская группировка в городе под угрозой окружения.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин тем временем признал, что Ямполь и Дробышево больше не контролируются «союзными силами».

По его словам, Красный Лиман находится в полукольце.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — рассказал Пушилин.