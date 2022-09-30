Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД республики после недавних заявлений главы белорусской дипломатии Владимира Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

В этой связи руководитель белорусской дипломатической миссии в Армении Александр Конюк был приглашен в МИД Армении, где ему были переданы озабоченности и замечания армянской стороны по поводу вышеупомянутого высказывания Макея.

Ранее Макей говорил, что визиты наподобие поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению лишь обостряют существующие конфликты.