Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев получил повестку и должен был явиться в военкомат. При этом документ депутату Государственной думы вручили еще 15 сентября, что парламентарий проигнорировал, сообщает «База».



Сам Валуев в интервью «Известия» заявил, что намерен посетить военкомат. Однако готов сделать это лишь после завершения работы российского парламента.

«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – сказал Валуев.



Он добавил, что «частичная мобилизация – это очень важное решение для страны». По его словам, в Украину якобы прибыло огромное количество иностранных наемников, при этом речь идет о десятках тысяч человек. «В этих условиях российской армии и военным республик Донбасса необходима поддержка», – добавил бывший боксер.