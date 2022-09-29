Разрядить напряженность на армяно-азербайджанской границе позволит размещение международных наблюдателей, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения последовательно предлагает международным партнерам формулу, которая может принести решение: разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательскую миссию, будь то по мандату Совбеза ООН, ОБСЕ или другой международной организации, — сказал премьер на заседании правительства Армении, передает Sputnik Армения.

«Мы должны двигаться по трем стратегическим направлениям. Первое – установить вокруг Армении мир и стабильность, второе — продолжать реформы в образовании, третье — реформы в армии. Здесь нужны крупные и последовательные государственные инвестиции», — заявил Пашинян.