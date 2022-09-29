Россия отвела войска от границ Финляндии, а также со странами Прибалтики. Об этом сообщает американский журнал Foreign policy.

Из примерно 30 тысяч военных, которые охраняли северо-западные границы РФ, более 80% личного состава выведены — предположительно, в Украину.

Об этом изданию сообщили три высокопоставленных источника в оборонных ведомствах северных стран, граничащих с Россией.

Это самое масштабное сокращение сил на этом участке за последние семь месяцев, говорится в материале.