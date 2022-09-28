В Валуйском городском округе произошла «детонация боеприпаса», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, в результате 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Причиной детонации стал «человеческий фактор», добавил он.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал Гладков.

Телеграм-канал Mash утверждает, что причиной взрыва в белгородском селе стал самопроизвольный выстрел гранатомета во время учений. По данным канала, в больницу были доставлены 11 мирных жителей и двое военных — шестеро с ранениями средней тяжести.