Бывший командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года Вооруженные силы зайдут в аннексированный Крым.

«Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», — заявил он в интервью изданию LRT.

Он также отметил, что объявленная в России мобилизация свидетельствует о том, что Кремль находится в отчаянии. Генерал считает, что это не даст ожидаемых результатов в ближайшее время, поскольку нужно время, чтобы подготовить набранных в армию граждан.

Кроме того, Ходжес сомневается, что россиянам удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.