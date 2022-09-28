Российская армия попала в оперативное окружение (котел) в городе Лиман Донецкой области. Пытаясь исправить ситуацию командование РФ перебрасывает на это направление все возможные подкрепления.

В то же время российские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие прорвали фронт 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Опубликованную росСМИ информацию проанализировал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

По его словам, выход Вооруженных сил Украины на Невское Луганской области и Терны в Донецкой будет означать перекрытие последних путей снабжения российскихсил. Также Бутусов отметил, что опубликованная информация пропагандистов свидетельствует о том, что украинская армия «запечатает котел» и осуществит полный разгром лиманско-ямпольской группировки врага.

Бутусов подчеркнул, что, несмотря на очевидную угрозу, российское командование продолжает удерживать Лиман и Ямполь. Однако он констатировал, что конфигурация фронта для противника крайне невыгодная для обороны и долго держать такой фронт россияне не смогут.

«Вместе с тем нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах. Бои идут тяжелые», – отметил журналист.

Пытаясь удержать позиции в Лимане войска РФ перебрасывают все возможные подкрепления. В том числе, бойцы ВСУ захватили документы военнослужащих из состава 201-й военной базы в Таджикистане, различных региональных и национальных подразделений, ряд батальонов БАРС.

Также российское командование отправляет в «котел» мобилизованных.

«Маршевые пополнения мобилизованных направлены для пополнения 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь применяются 61-я бригада морской пехоты, части ВДВ», – сообщил Бутусов.

По его словам, украинские военнослужащие вышли к Кременной, и после нанесения поражения лиманско-ямпольской группировке врагу придется бежать вплоть до трассы Р66 Сватово-Кременная.

Кроме того, Бутусов опубликовал карту с ситуацией вокруг Лимана. Он добавил, что на северном участке фронта украинские войска перешли Оскол, и постепенно продвигаются вперед севернее Сватово. Это в свою очередь свидетельствует о неизбежных боях за Сватово и Кременную в недалекой перспективе.