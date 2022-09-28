В целях обеспечения удобного проезда граждан в Наримановском районе в соответствии с “Инвестиционной программой” текущего года завершены ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского. Протяженность проспекта составляет 2140 метров.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, неровности и трещины, образовавшиеся на асфальтобетонном покрытии проспекта Фатали хана Хойского, создавали проблемы для удобного и безопасного движения. С проведенными ремонтными работами указанная проблема была полностью устранена.

На территории были выполнены работы по фрезерованию верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой нового асфальтобетонного покрытия путем наесения связующего битума. Всего ремонтных работ проведено на участке более чем 45 тыс. кв. м.

Ремонтные работы, проводимые на проспекте, были выполнены в ночное время и в выходные дни с учетом интенсивности движения.

Все работы выполнены в соответствии со «строительными нормами и правилами» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с составленным графиком.

В период проведения ремонтных работ сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел была обеспечена безопасность и бесперебойность движения на территории.

В завершение были проведены работы по прокладке путепроводов, переходов, а также пешеходных полос для нормальной организации движения автотранспортных средств, и проспект Фатали хана Хойского в современном виде был передан в пользование граждан.

Напомним, что в текущем году общая протяженность отремонтированных улиц Наримановского района составляет 7,6 км. В 2021 году в соответствии с «Инвестиционной программой» по району отремонтировано более 15 улиц общей протяженностью более 11 км.