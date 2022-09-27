Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября Совфед может рассмотреть вхождение «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав РФ при положительном исходе «референдумов».

«Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [вопрос о вхождении регионов в состав РФ]», — сказала Матвиенко в ходе рабочей поездки в Таганрог.

Между тем, «глава ЛНР» Пасечник заявил, что намерен поехать в Москву «сегодня-завтра» и уже подготовил обращение к Путину с просьбой принять «ЛНР» в состав России.