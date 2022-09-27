Правительство Ирана заблокировало доступ к сайту Starlink.com после того, как генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что активирует услугу спутникового интернета для пользователей в Иране. Об этом PC MAG .

Официально сайт Starlink.com не предлагает продажи спутников в Иран. Но в прошлую пятницу Маск сообщил, что он активирует Starlink в Иране после того, как Белый дом ослабил санкции, чтобы позволить технологическим компаниям расширить интернет-услуги в Иране.

США сделали это в ответ на продолжающиеся репрессии Ирана против социальных сетей и сотовой связи в попытке остановить широкомасштабные протесты в стране.