Делегация во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем 20 сентября прибыла в Ереван для «изучения ситуации на границе Армении с Азербайджаном и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности».

Газета «Грапарак» пишет, что предполагалось, что генерального секретаря ОДКБ примет премьер Армении-страны председательствующей в ОДКБ. Однако Пашинян так и не принял генсека ОДКБ.

«Через два дня после его приезда в Армению он отправился в Нью-Йорк, где на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с врагом номер один ОДКБ и России генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако за это время Зась провел в Армении встречи с чиновниками второго эшелона – вице-премьером, секретарем Совета безопасности, начальником ГШ ВС Армении.

Нет также никакой информации о том, что с Засем встречался и Минобороны Папикян, который после встречи с Пелоси исчез с радаров и больше не появляется нигде», — отмечает издание.