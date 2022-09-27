Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 550 российских солдат и сбили вражеский самолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 750 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери России на 27 сентября ориентировочно составили: ликвидировано личного состава – около 57750 (+550) человек; танков – 2306 (+16) единиц; боевых бронированных машин – 4881 (+24); артиллерийских систем – 1378 (+9); РСЗО – 331 (+1); средства ПВО – 175 (+3); самолетов – 261 (+1); вертолетов – 224 (+0); беспилотников оперативно-тактического уровня – 977 (+7); крылатых ракет – 241 (+0); кораблей/катеров – 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19); специальной техники – 131 (+0).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага .