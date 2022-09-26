Происходит постепенное падение Армении в бездну тоталитаризма. Об этом на встрече с журналистами заявил 26 сентября пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, прокомментировав итоги выборов в органы местного самоуправления.

В этих условиях, как считает оппозиционер, бессмысленно уделять большое внимание выборам в ОМС.

При этом, по его словам, поражение действующей власти в ряде общин является прямым свидетельством разочарования народа.

«Значительная часть нашего общества разочаровалась в действующей власти и не видит своего будущего с ней. Они не видят будущего с Николом Пашиняном и «николизмом», — посетовал Шармазанов.