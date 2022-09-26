На контрольно-пропускном пункте в селе Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, скопилось около 3,5 тысячи автомобилей. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, всего на дорогах республики находится около пяти тысяч автомобилей — ещё 800 машин на другой границе. При этом многие люди пытаются пересечь границу пешком.

«На МАП Верхний Ларс находится 3500 легковых автомобилей, ожидающих проезда на территорию Грузии. Ещё 800 машин ждут проезда на границах с Кабардино-Балкарией и Республикой Ингушетия. Всего на дорогах республики зафиксировано 4891 единица транзитного автотранспорта», — доложил главе региона вице-премьер Ирбек Томаев.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, на КПП Верхний Ларс, действительно, огромное количество людей и машин. Автор ролика рассказал, что на границе паспортный контроль теперь можно пройти пешком. В течение пяти минут после этой новости выстроилась огромная очередь из желающих.

«Люди бегут занимать очередь, чтобы пройти границу без автомобиля. Но тем самым они осложняют выезд машинам, которые заезжают из Грузии в Россию», — объяснил автор ролика.

