Букингемский дворец разместил фото новой надгробной плиты в часовне короля Великобритании Георга VI в Виндзоре, где 19 сентября была похоронена королева Елизавета II.

Снимок был размещен в Twitter.

На прежней плите были выгравированы имена — Георга VI и его супруги Елизаветы. На снимке, что разместил дворец, можно увидеть, что теперь на плите выгравированы еще два имени — «Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021».

Также на плите теперь присутствует звезда ордена Подвязки, которая является высшим рыцарским орденом Великобритании.