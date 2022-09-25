Американский президент Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации из-за приближающегося тропического шторма «Иэн», сообщает пресс-служба американского лидера.

Байден распорядился предоставить властям штата федеральную помощь.

«Сегодня президент Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн», — сказано в сообщении.

Распоряжение президента США предполагает, что Флорида получит помощь со стороны Министерства внутренней безопасности США, а также Федерального агентства по управлению в ЧС.