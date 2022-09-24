Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что пандемия все еще остается одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются страны мира.

«Азербайджан был страной, инициировавшей заседание Генассамлеи ООН в ответ на пандемию. Азербайджан также, будучи председателем Движения неприсоединения, принял меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Страна продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией», — сказал он.