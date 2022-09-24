Недопущение открытой военной конфронтации России и НАТО — важнейшая задача на данный момент. Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — сказал он.

По словам главы венгерского МИДа, прежде он питал надежду никогда не пережить войну, которая выпала на долю его родителей.

«И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас — это не допустить конфликта РФ и НАТО», — пояснил Сийярто.