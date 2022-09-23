Джо Байден сам себя называет «машиной по производству ляпов». Но если «поздороваться с воздухом» или перепутать имена еще можно списать на возраст, а переписывание со шпаргалки в книгу соболезнований — на плохую память, то политические «ляпы» имеют уже другую цену и другие последствия. А если эти «ляпы» еще и не личные, а «командные» — тем более. Так, как это произошло с поздравительным посланием Джо Байдена Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении. Текст этого послания цитировала пресс-служба Пашиняна, включая и вот такой пассаж: «Мы по-прежнему привержены работе с вами и другими сторонами для поддержки мирного урегулирования конфликта, в том числе, для народа Нагорного Карабаха».

Это, простите, как понимать? Что-то «напутала» пресс-служба Пашиняна, тем более что за Арменией такие «грешки» водятся давно? Но в таком случае хотя бы посольство США в Армении должно было бы опубликовать точный текст. Или потребовать опровержения. В США все еще не уяснили для себя, что 44-дневная война закончилась, оккупация Арменией азербайджанского Карабаха и Восточного Зангезура тоже, и что сегодня нет никакого «Нагорного Карабаха», а есть Карабахский регион Азербайджана? В Вашингтоне глубоко не в курсе, что конфликт уже разрешён, и сейчас речь идёт о постконфликтном мирном урегулировании?

Можно, конечно, вспомнить, что США пытаются держаться за Минскую группу ОБСЕ, то есть за предвоенные реалии. Но еще до начала 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует, а есть население, которое включает две общины — и азербайджанскую, и армянскую. Наконец, есть регламент ОБСЕ, согласно которому, в регионе наличествовали две стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и две заинтересованные стороны — азербайджанская и армянская общины Карабаха. Понятно, что ОБСЕ в лице Минской группы со своей задачей по урегулированию не справилась, и теперь эти регламенты и пакеты предложений имеют лишь исторический интерес. Но даже если представить себе, что США «держатся» за регламент Минской группы, все равно это не объясняет появления в послании Байдена столь провокационного термина, как «народ Нагорного Карабаха».

Более того, это послание было отправлено в Ереван вскоре после того, как в Армению прибыла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая сделала в Ереване множество провокационных заявлений. Сказать, что эта поездка бросила тень на двусторонние отношения США и Азербайджана — ничего не сказать. А теперь еще и президент США допускает формулировки, неприемлемые для нашей страны.

И если теперь после всех кульбитов госпожи Пелоси появляется еще и послание Байдена с термином «народ Нагорного Карабаха», после чего уже не получится не спросить: что президент США имеет в виду? И чего его страна добивается в регионе? Мира и добрососедства, как заявляют представители Вашингтона с трибун разной высоты? Хотелось бы верить. Но в реальности многие конкретные шаги США вполне подходят под определение «поддержка сепаратизма». А это уже прямой путь к раздуванию новой войны.

А в Баку, смеем напомнить, тоже делают выводы. Причем не из слов, а из реальных шагов и действий. Пусть даже далеко не всегда высказывают это вслух на уровне МИДа.

Отдел политики Minval.az