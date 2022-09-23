Джо Байден сам себя называет «машиной по производству ляпов». Но если «поздороваться с воздухом» или перепутать имена еще можно списать на возраст, а переписывание со шпаргалки в книгу соболезнований — на плохую память, то политические «ляпы» имеют уже другую цену и другие последствия. А если эти «ляпы» еще и не личные, а «командные» — тем более. Так, как это произошло с поздравительным посланием Джо Байдена Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Армении. Текст этого послания цитировала пресс-служба Пашиняна, включая и вот такой пассаж: «Мы по-прежнему привержены работе с вами и другими сторонами для поддержки мирного урегулирования конфликта, в том числе, для народа Нагорного Карабаха».
Это, простите, как понимать? Что-то «напутала» пресс-служба Пашиняна, тем более что за Арменией такие «грешки» водятся давно? Но в таком случае хотя бы посольство США в Армении должно было бы опубликовать точный текст. Или потребовать опровержения. В США все еще не уяснили для себя, что 44-дневная война закончилась, оккупация Арменией азербайджанского Карабаха и Восточного Зангезура тоже, и что сегодня нет никакого «Нагорного Карабаха», а есть Карабахский регион Азербайджана? В Вашингтоне глубоко не в курсе, что конфликт уже разрешён, и сейчас речь идёт о постконфликтном мирном урегулировании?
Можно, конечно, вспомнить, что США пытаются держаться за Минскую группу ОБСЕ, то есть за предвоенные реалии. Но еще до начала 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует, а есть население, которое включает две общины — и азербайджанскую, и армянскую. Наконец, есть регламент ОБСЕ, согласно которому, в регионе наличествовали две стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и две заинтересованные стороны — азербайджанская и армянская общины Карабаха. Понятно, что ОБСЕ в лице Минской группы со своей задачей по урегулированию не справилась, и теперь эти регламенты и пакеты предложений имеют лишь исторический интерес. Но даже если представить себе, что США «держатся» за регламент Минской группы, все равно это не объясняет появления в послании Байдена столь провокационного термина, как «народ Нагорного Карабаха».
Более того, это послание было отправлено в Ереван вскоре после того, как в Армению прибыла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая сделала в Ереване множество провокационных заявлений. Сказать, что эта поездка бросила тень на двусторонние отношения США и Азербайджана — ничего не сказать. А теперь еще и президент США допускает формулировки, неприемлемые для нашей страны.
И если теперь после всех кульбитов госпожи Пелоси появляется еще и послание Байдена с термином «народ Нагорного Карабаха», после чего уже не получится не спросить: что президент США имеет в виду? И чего его страна добивается в регионе? Мира и добрососедства, как заявляют представители Вашингтона с трибун разной высоты? Хотелось бы верить. Но в реальности многие конкретные шаги США вполне подходят под определение «поддержка сепаратизма». А это уже прямой путь к раздуванию новой войны.
А в Баку, смеем напомнить, тоже делают выводы. Причем не из слов, а из реальных шагов и действий. Пусть даже далеко не всегда высказывают это вслух на уровне МИДа.
Отдел политики Minval.az
Конфликт уже разрешен ? Тогда почему мы азербайджанцы жители Ханкенди не можем возвращаться в свой родной город?
К сожалению, деньги и голоса в США решают все: это сначала посол не поехал в Шушу со всеми другими послами, потом это старушка Пелоси, которая что собирается опять избираться?. а теперь и Байден. У них у всех «крыша поехала», тогда как же понимать слова Блинкина и что он предлагает на самом деле?. Короче, мы как всегда, должны сами доказать и добиваться своих целей. Вперед Азербайджан1 Правда на нашей стороне.
Пока диаспора Азербайджана находится в глубокой зимней спячке, провокации в адрес Азербайджана постоянно будут иметь место. Никто нам не мешает поступать так, как поступают армяне. Только нам как всегда мешают внутренние распри, перетягивания каната. Пора нам взяться за ум, объединиться, создать мощную как «Железный кулак» армию диаспоры и бороться за интересы Азербайджана. ПОРА!!!!!!!
Дождемся слома РФ,вывод РМК ,огрызок сам сдастся.
Иногда ,просто,удивительное совпадения мнений Ирана и США,вызывает подозрения в искренности заокеанских партнёров (может ,поэтому есть разногласия и с Израилем по Ирану?)
Вопрос «нагорного»Карабаха закрыт-это сказал наш Президент и мы с ним.Да,и,»кулак» на месте