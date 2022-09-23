С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Чинарли Товузгалинского района, Юхары Шорджа Басаркечерского района, населенных пунктов Гюнешли и Зарканд азербайджано-армянской государственной границы обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбина Кельбаджарского района, Тазакенд Дашкесанского района.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.