Вооружённые силы Украины собрали на севере «Донецкой Народной Республики» серьёзные силы, они могут попытаться перейти там в контрнаступление. Об этом заявил лидер сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, ситуация на севере «ДНР» является крайне сложной. Пушилин рассказал, что поступают тревожные сигналы.

«Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — заявил главарь сепаратистов.