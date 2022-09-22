TƏBİB обнародовал информацию о пострадавших в ДТП в Шабране.
В заявлении говорится, что в Шабранскую районную центральную больницу при TƏBİB было доставлено 17 пострадавших.
Один из них скончался, двое отправлены в Клинический медицинский центр. В настоящее время в Шабранской РЦБ проходят лечение 14 человек.
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В Шабранском районе в окрестностях села Айгюнлю произошла тяжелая автоавария.
Известно, что опрокинулся микроавтобус, в результате чего один человек погиб, 17 получили ранения.
Проводится расследование, пишет АПА.
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