TƏBİB обнародовал информацию о пострадавших в ДТП в Шабране.

В заявлении говорится, что в Шабранскую районную центральную больницу при TƏBİB было доставлено 17 пострадавших.

Один из них скончался, двое отправлены в Клинический медицинский центр. В настоящее время в Шабранской РЦБ проходят лечение 14 человек.

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В Шабранском районе в окрестностях села Айгюнлю произошла тяжелая автоавария.

Известно, что опрокинулся микроавтобус, в результате чего один человек погиб, 17 получили ранения.

Проводится расследование, пишет АПА.