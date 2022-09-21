ЗАО SOCAR Petroleum в среду ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) модульного типа в Карабахском экономическом районе.

Как сообщили в компании, новый заправочный комплекс открыт в поселке Гадрут Ходжавендского района и рассчитан на владельцев автотранспортных средств, использующих автодорогу Физули-Гадрут-Шуша.

«На данной АЗС будет реализовываться автомобильный бензин «АИ-92» и дизельное топливо. Помимо этого, в направлении г.Шуша планируется открытие еще одной заправочной станции модульного типа под брендом «SOCAR» — на дороге «Победы»», отмечает компания.