Делегация Департамента подготовки военных кадров Министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в нашей стране, посетила Национальный университет обороны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Гостей ознакомили с историей Национального университета обороны, образовательной системой и учебном процессом, а также научной деятельностью, состоялись дискуссии.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов в сфере военного образования между Азербайджаном и Узбекистаном.

В завершение состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.