Американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране. Сеть Starlink создана и принадлежит компании Маска SpaceX.

«Starlink попросит об исключении из санкционного режима в отношении Ирана в этом плане (обеспечения работы в исламской республике — прим.)», — написал в понедельник на своей странице в Twitter предприниматель.

Ранее Starlink опубликовала на своем сайте карту покрытия, из которой следует, что сеть в ближайшее время не намерена начинать работу в Афганистане, Беларуси, Венесуэле, Иране, Китае, КНДР, Кубе, России и Сирии.