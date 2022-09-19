В Великобритании похоронили королеву Елизавету II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

19 сентября ее провожали в последний путь в Вестминстерском аббатстве и проститься с королевой прибыли 2000 гостей — все члены королевской семьи, правители и представители многих стран.

Ее Величество королева Елизавета II была похоронена 19 сентября 2022 года рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским — в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

Там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы — король Георг VI.