Финская вещательная компания Yle пишет, основываясь на спутниковых снимках, что российская армия куда-то передислоцировала несколько зенитно-ракетных батарей из кольца противовоздушной обороны Санкт-Петербурга. Финны предполагают, что в Украину.

Военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд, которого Yle попросила проанализировать купленные ею спутниковые снимки, сказал, что по крайней мере четыре из четырнадцати баз ПВО вокруг Петербурга теперь оказались пустыми.

По оценке Эклунда, который отслеживает перемещения российской армии вблизи границ Финляндии уже двадцать лет, из-под Петербурга, скорее всего, выведены старые установки С-300, а более новые, С-400 с вдвое большим радиусом действия, — остались.

Майор Эклунд также сказал журналистам, что вывозить зенитные ракетные установки и ракеты с баз вокруг Петербурга россияне начали еще в мае, и они вывезены не только с четырех совсем опустевших баз, но и — частично — с других.