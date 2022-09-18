Более 100 рейсов отменят в лондонском аэропорту Хитроу ради проведения похорон королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, сообщает телеканал Sky News.

«Более 100 рейсов аэропорта будут отменены, чтобы шум самолетов не помешал проведению похорон королевы в Вестминстерском аббатстве и Виндзорском замке», — говорится в заявлении. Известно, что как минимум 15 процентов запланированных вылетов и прилетов будут изменены ради траурной церемонии.

По информации телеканала, такое решение было принято в качестве знака уважения королевской семье и ее Высочеству, которая регулярно путешествовала через указанный аэропорт более 70 лет. Похороны монарха состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.