Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), начали заседание саммита в Самарканде в узком составе.

До этого лидеров приветствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также состоялась совместная церемония фотографирования.

Далее в пятницу запланировано заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. По его итогам будет подписана Самаркандская декларация ШОС и ряд других документов. Как сообщалось ранее, планируется принять соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между членами ШОС на 2023-2027 гг., а также концептуальные программные документы в сферах экономики, энергетики, цифровизации, транспорта, связи, инноваций и новых технологий, сельского хозяйства.

Кроме того, на саммите должна быть завершена процедура приема Ирана в ШОС в качестве полноправного члена.