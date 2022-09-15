Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга сделала замечание корреспонденту Общественного телевидения Армении за провокационный вопрос.

В тот момент, когда армянский журналист попытался задать вопрос о том, что Азербайджан, якобы, «совершил нападение на территорию Армении в ночь с 12 на 13 сентября», а также о том, что, якобы, вчера были обстреляны пост и служебный автомобиль ФСБ России на границе с Арменией, Захарова прервала журналиста и сказала, что это брифинг официального представителя МИД России, а не армянского журналиста.

«Поэтому просьба озвучить вопрос, не читать с позиционного материала. Это во-первых, а во-вторых, мы получили просьбу о помощи от Армении. Как известно, состоялся онлайн саммит ОДКБ, и было принято решение направить миссию ОДКБ в Армению. Российская сторона делает все возможное для снижения напряженности», — сказала она.