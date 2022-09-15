Совет ЕС принял решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний, «ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», до 15 марта 2023 г., следует из заявления ведомства.

«Введенные санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов включенным в перечень физическим и юридическим лицам. Санкции будут по-прежнему применяться в отношении 1206 физических и 108 юридических лиц», — говорится в заявлении.

Из санкционного списка был исключен умерший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что Евросоюз не станет в ближайшее время снимать санкции с уже оказавшихся под ограничениями российских предпринимателей, несмотря на их попытки подать апелляцию.