15 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

О своем прибытиии глава Еврокомиссии сообщила в Twitter.

«Я в Киеве, уже третий раз с начала войны. Так много изменилось. Украина теперь

кандидат в ЕС», — написала она.

Фон дер Ляйен так же сообщила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик страны с ЕС.