15 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.
О своем прибытиии глава Еврокомиссии сообщила в Twitter.
«Я в Киеве, уже третий раз с начала войны. Так много изменилось. Украина теперь
кандидат в ЕС», — написала она.
Фон дер Ляйен так же сообщила, что в ходе визита встретится с президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как продолжить сближение экономик страны с ЕС.
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