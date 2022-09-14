Прошла встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности.

Байрамов проинформировал собеседника о провокациях, совершенных в последние дни Арменией в приграничных регионах, в результате чего погибли наши военнослужащие. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.

Добавив, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и наносят ущерб посредническим усилиям, Дж.Байрамов подчеркнул, что, вопреки обязательствам, взятым на себя армянской стороной, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым.

Клаар заявил о необходимости прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он указал на необходимость возобновления переговоров между сторонами и готовности ЕС создать условия для двусторонних встреч.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.