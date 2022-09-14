Украина работает над тем, чтобы гарантами безопасности страны стали сильнейшие страны свободного мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращение.

«Мы работаем над тем, чтобы гарантами нашей безопасности стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза Украине», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что в случае вторжения со стороны РФ гаранты будут реагировать санкциями, поставками оружия, всей необходимой материальной и финансовой помощью.

«Главное – четкие и юридические обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора», — подчеркнул глава государства.