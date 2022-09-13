В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в рамках двусторонней встречи с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде обсудит ситуацию в Украине и обеспечение стабильности в Сирии и Закавказье.

Отмечается, что главы государств планируют обсудить ход реализации договоренностей по продовольственной безопасности, которые были достигнуты в Стамбуле, «ситуацию в Украине и в Донбассе, координацию усилий по обеспечению мира и стабильности в Сирии и Закавказье».