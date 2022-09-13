Замминистра обороны Украины заявила об освобождении 300 населенных пунктов в Харьковской области.

«Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области», — заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября в эфире национального телемарафона.