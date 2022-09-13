У Армении есть все финансовые возможности для приобретения необходимого оружия, но не все готовы продавать его Еревану, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Приобретение оружия состоит из 4 компонентов: финансового, политического, технического и транспортного, заявил армянский премьер в парламенте.

«Есть страны, не готовые продавать Армении оружие, исходя из политических соображений. Есть и те, которые готовы сделать это, но не обладают необходимым оружием.

Что касается транспортной составляющей, у Армении, к сожалению, нет выхода к морю, чтобы купить оружие у международных продавцов и привезти его в страну», — сокрушается Пашинян.