Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры о крупной закупке вооруженных беспилотников у турецкого производителя Baykar, сообщает издание «Детали».

Согласно данным, переговоры между Baykar и государственными компаниями эмиратского агентства по закупкам оружия Tawazun о поставке известных беспилотников Bayraktar TB2 продолжаются с марта.

Один из источников сообщил, что переговоры ведутся о поставке 120-ти Bayraktar TB2. «Они будут поставляться вместе с боеприпасами, центрами управления и подготовки. Вместе это может составить сделку на сумму до 2 млрд долларов», – сказал источник.

Источник добавил, что некоторые компоненты TB2 могут производиться на заводе Baykar в ОАЭ, если сделка состоится.

Один из инсайдеров в отрасли сообщил, что каждый Bayraktar TB2 стоит 5 млн долларов, а для каждого самолета требуется 100 интеллектуальных микробоеприпасов MAM-L, которые вместе стоят 15 млн. Кроме того, дополнительные расходы потребуются на обучение и центры управления, которые зависят от количества беспилотников, поскольку каждый центр может контролировать до шести аппаратов.