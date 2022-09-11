Красно-зеленый блок правящей Социал-демократической рабочей партии (СДРПШ, Левая партия и Партия охраны окружающей среды) вместе с поддерживающей СДРПШ Партией центра с незначительным отрывом лидирует на парламентских выборах в Швеции, об этом свидетельствуют данные экзитпола телеканала TV4.

Правящий блок набирает 50,6% голосов, оппозиционный праволиберальный альянс (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», Христианско-демократическая партия, «Шведские демократы») — 48%.

Ожидается, что избирательная комиссия объявит предварительные результаты после полуночи по бакинскому времени.