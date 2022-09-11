Гроб с телом умершей королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге, сообщает ТАСС.

Как следует из трансляции телеканала Sky News, катафалк был встречен военнослужащими Королевского полка Шотландии, которые занесли дубовый гроб внутрь резиденции британских монархов.

В воскресенье утром кортеж из семи автомобилей, в котором, в частности следовала дочь Елизаветы II принцесса Анна с супругом Тимоти Лоренсом, покинул замок Балморал, где Ее Величество скончалась 8 сентября, и, проделав 170-километровый путь через несколько городов, включая Абердин и Данди, приехал в Холирудский дворец. На протяжении всего маршрута, занявшего около шести часов, катафалк встречали тысячи жителей Шотландии, которые тем самым решили выразить Елизавете II свою благодарность за ее службу.

По прибытии в Эдинбург гроб с телом королевы, покрытый королевским штандартом Шотландии и венком из любимых цветов и растений монарха (флоксы, георгины, луговик, белый вереск), был занесен в тронный зал Холирудского дворца, где он будет оставаться до 12 сентября. Таким образом, персонал резиденции тоже сможет проститься с ее Величеством, как это ранее сделали служащие королевского двора в замке Балморал.