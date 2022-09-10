Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по ускорению темпов поставок вооружения и военной техники российским военным в Донбасс. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ.

«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении. Рабочее совещание проходило в Туле. Кроме того, Медведев посетил НПО «Сплав» им. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Данные предприятия он посетил с целью осмотра изготавливаемой там продукции, которая поставляется военным.