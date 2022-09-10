На границе Харьковской и Белгородской областей скопилось большое количество беженцев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

«Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается», — заявил он.