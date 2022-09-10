МВД Сербии в скором времени вынесет решение о запрете на проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, заявил сербский лидер Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности.

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы «оспы обезьян», — приводит его слова РИА Новости.

Вучич назвал положение в стране «трудным» и отметил, что в такой ситуации вероятны угрозы беспорядков.