Экс-президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего интервью газете La Repubblica сравнил Евросоюз со стиральной машиной. Поясняя смысл столь необычной аналогии, он указал на то, ЕС «отбеливает» многих радикально настроенных европейских политиков.

«Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика», — сказал Олланд. В качестве примера он предложил обратить внимание на венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Олланд подчеркнул, что «все лидеры похлопывают его по плечу», причем происходит это даже в том случае, если политик по факту отстаивает позиции, «которые являются совершенно неприемлемыми с точки зрения демократии».

Говоря о других примерах, Олланд выразил мнение, что похожая ситуация складывается и в отношении премьера Польши.

Отвечая на вопрос, что может ждать руководство Евросоюза, если к власти в Италии придут правые политики, в том числе лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая не скрывает своего восхищения Орбаном, Олланд заявил, что в данном случае нельзя исключать того, что приход Мелони может спровоцировать определенные трения внутри Евросоюза. Однако, по его словам, это обстоятельство вряд ли окажет какое-либо влияние на принципы работы объединения.

Олланд подчеркнул, что в случае победы Мелони окажется за одним столом с лидерами других стран-членов ЕС и будет подчиняться действующим правилам и установкам.

Бывший французский лидер уверен, что в текущей ситуации, когда у Италии есть потребность в деньгах ЕС, любые действия, которые могут спровоцировать раздор, станут лишь уроком.

Напомним, ранее зарубежные СМИ не исключали, что досрочные выборы в Италии, которые запланированы на 25 сентября, могут сыграть на руку Владимиру Путину.