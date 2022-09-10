10 сентября в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В работе совещания приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Был проведен подробный анализ оперативной обстановки и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и на территории временного размещения российского миротворческого контингента.

Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Армении позиций нашей армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов в последнее время, министр обороны отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации.

Министр дал также поручения уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Напомнив о том, что строгое соблюдение правил техники безопасности при несении боевого дежурства, а также повседневной служебной деятельности играет важную роль в охране здоровья личного состава, министр поручил регулярно доводить до сведения военнослужащих эти правила, а также постоянно контролировать их соблюдение.