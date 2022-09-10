Пришло время объявить о хороших новостях из «Рамштайна». К сожалению, подробности грядущих поставок должны сначала анонсировать украинские официальные лица. Об этом говорится в заявлении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так — очень хорошие новости из «Рамштайна», — отметил он.

При этом, по его словам, пока без подробностей, потому что о военной помощи сначала должны объявить партнеры и украинские официальные лица. Он также допустил, что все детали могут и не объявить.

«Но зима будет, если они доживут, будет у них просто «персик»… Сначала эти новости на голову кое-кому упадут, а потом, возможно, мы их объявим», — добавил Арестович.

