Когда мы говорим об экономике страны, или о росте уровня жизни населения, мы обязательно должны обращать внимание и на показатели, связанные с миграцией. Об этом заявил руководитель офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян.

По словам эксперта, темпы миграции в текущем году продолжились. Они достигли огромных масштабов.

«Люди уезжают из Армении в США, вывозя с собой свои сбережения. В Армении не только в пять раз увеличилось количество долларовой валюты, оказавшейся в стране в виде трансферов россиян, но и увеличился отток долларовых сбережений в сторону США. Это произошло не случайно. Не секрет, что многие наши соотечественники, через Мексику и другие страны, мигрируют в США, вывозя с собой довольно большой объем долларовой валюты. То есть в Армении происходит отток капитала и человеческого ресурса», — пояснил Парсян, которого цитирует news.am.