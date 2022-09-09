Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 9 сентября успешно отбили атаки российских войск в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

«Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила более 10 ударов.

«Уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и значительное количество живой силы в опорных пунктах на донецком и южнобужском направлениях», – сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ПВО ВСУ на разных направлениях уничтожили не менее 2 БПЛА врага.

В то же время ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

«В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются», – резюмировали в Генштабе ВСУ.