Сегодня ровно 15 месяцев как ветеран 44-дневной Отечественной войны Мисир Гасымлы заключен в Киеве за решетку по сфабрикованному в отношении него уголовному делу, за которым стоит армянская диаспора Украины. Об этом Minval.az сообщил адвокат М.Гасымлы – Валерий Добраница.

Представители армянской диаспоры вошли в преступный сговор с отдельными сотрудниками правоохранительных органов Украины и добились возбуждения уголовного дела в отношении Гасымлы и его друга Субхана Гулиева сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Следствие не остановило даже отсутствие улик и доказательств вины Гасымлы. Оно действовало, руководствуясь крылатой фразой российского революционера и основателя ВЧК Феликса Дзержинского: «Отсутствие у вас судимости – не ваша заслуга, а наша недоработка».

Ранее уже сообщалось, что М.Гасымлы много лет проживал в России, а когда началась 44-дневная война, приехал в Азербайджан и пошел добровольцем на фронт. После войны он поехал в Украину с целью устроиться на работу. Здесь 8 июня 2021 года в одном из киевских ресторанов Гасымлы отмечал день рождения друга Субхана Гулиева. 9 июня Гасымлы и Гулиев были задержаны по подозрению в разбое, незаконном лишении свободы и незаконном обращении с оружием.

«Как потом мне рассказал Гасымлы, во время празднования к ним подсел гражданин Испании Али Юсуф Ача. В ходе беседы выяснилось, что у этого человека мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. Этот Али Юсуф попросил, чтобы его отвезли домой. Есть видео, которое подтверждает, что он добровольно сел в автомобиль, после чего ребята уехали. Мисир не знал, что во время поездки, в машине Али Юсуф скажет, что знает о том, что он воевал в Карабахе. Иностранец сказал Мисиру, что у него теперь будут проблемы», — рассказал адвокат.

По словам Валерия Добраницы, уголовное дело в отношении азербайджанцев возбуждено именно на основе заявления Али Юсуфа Ачи.

«Я не самого начала подключился к этому делу. До меня были другие адвокаты. По словам моего подзащитного, с самого начала на него оказывалось давление со стороны армянской диаспоры, и так называемый потерпевший имеет непосредственное отношение к ней. Я Али Юсуфа ни разу не видел. Он не является в суд. Буквально вчера состоялось судебное заседание. Очень важно отметить, что судья уже не выдержал и обязал адвоката потерпевшего обеспечить явку иностранца в суд. Адвокат Али Юсуфа принес медицинское заключение, где описывается ухудшение состояния потерпевшего, и что якобы врач не советует ему ехать в Украину на суд. Так как этот документ составлен на иностранном языке, то адвокат обратился к переводчику, фамилия которого Галустян, явно не украинская фамилия. Свидетелями этого обстоятельства стали все присутствовавшие на заседании: представители Посольства Азербайджана в Украине, журналисты, общественность в лице украинцев и азербайджанцев», — отметил Добраница.

Адвокат отметил, что со всеми этими материалами он обращался в Посольство Азербайджана в Украине, неоднократно общался с консулами, у которых поначалу были сомнения. Вскоре подключилась диаспора, она предоставила двух адвокатов, те вступили в процесс и ознакомились со всеми материалами уголовного дела, убедились, что материалы сфабрикованы, что у следствия нет никаких улик, которые дают право утверждать, что Мисир Гасымлы совершил преступление.

«Предыдущие адвокаты отказывались от этого дела, уходили вместе с доказательной базой, потому что на них было оказано давление. Я вступил в процесс, когда стадия доказательств была собрана, и материалы были переданы в суд. За время моей защиты удалось доказать, что все документы, которые мы изучали в суде, а это документы, собранные прокурором, не имеют прямых улик, то есть, они не доказывают, что Мисир виновен в преступлении в отношении потерпевшего. Последняя улика была добыта вчера. Вчера прокурор предоставил диски с видеозаписями. Он полтора года убеждал всех, что у него есть видеозаписи, на которых запечатлено как Мисир подъезжает на своем автомобиле к торговому центру, заходит внутрь и пытается из банкомата, используя карту потерпевшего, снять деньги. Защите вчера удалось доказать, что на видео не Мисир Гасымлы, а другой человек. Были попытки оказать давление и на меня, но так как я уже не раз с этим сталкивался, то этот напор я выдержал, и принял решение бороться за Гасымлы до конца. Последствия такого решения я прекрасно понимаю», — сказал адвокат.

Что касается статей, в которых Гасымлы обвиняют, то по словам Добраницы, разбой квалифицирован, как в особо крупном размере. Его обвиняют в том, что якобы он забрал у Али Юсуфа часы «Ролекс». Но часы нигде не найдены, их след пропал, существование их не установлено. А самый нонсенс в том, что эксперты установили их стоимость по фотографии – 11 500 долларов – это нереально.

«По фотографии нельзя установить оригинальность. Если бы часы существовали, то по ним можно было бы установить — это копия или оригинал. А в нашем случае часов нет и нет доказательств того, что эти «оригинальные часы» существовали у потерпевшего на момент, когда он въезжал в Украину. Часы стоимостью 11 тысяч долларов должны декларироваться. Потерпевший же их при въезде не декларировал, однако же утверждает, что въезжал в этих часах», — сказал адвокат.

Теперь по части незаконного обращения с оружием. На вчерашнем процессе адвокаты Гасымлы обратили внимание участников на то, что обыск в квартире подзащитного был проведен без ордера суда и не был легализирован так, как того предусматривает закон Украины, в определенные сроки. Оружие якобы найдено в квартире, где кроме Мисира Гасымлы проживает еще 4 человека. На оружии не было ни отпечатков пальцев Мисира, ни следов ДНК. Словом, нет никаких доказательств того, что он прикасался к этому оружию.

«Другие нарушения, допущенные в ходе процесса. У меня задокументировано то, как 18 марта судья не вызвал меня на заседание, не вызвал переводчика. А в такой категории дел, по закону Украины, участие адвоката и переводчика обязательно. Судья знает, что ребята находятся в СИЗО, а повестки направляет по месту проживания», — обратила внимание защита.

Известно, что следствие по делу велось Шевченковским районным отделом полиции Киева и Шевченковской окружной прокуратурой. Но потом произошла какая-то нестандартная ситуация: адвокаты, перед тем как уйти, просили передать дело в Киевский областной суд и дело ушло туда.

«Мне также известно, что со стороны армянской общины в полицию приезжали адвокаты и общались со следователем. Когда Мисира задержали и привезли в райотдел, на столе у следователя лежали фотографии, которые он распечатал с интернета. На них был изображен Мисир Гасымлы в военной форме, то есть кадры с Карабахской войны. Были видео, где он говорил об освобождении Карабаха. Эти ролики увидели армяне, которые объявили награду за голову Мисира», — отметил Добраница.

В настоящее время Мисир Гасымлы объявил голодовку. В среду адвокат встречался с ним. У Гасымлы ухудшилось состояние здоровья из-за голодовки. А после того, как адвокат рассказал журналистам о голодовке, сотрудники тюрьмы пытались закрыть его в одиночную камеру.

По словам Добраницы, суд заинтересован в том, чтобы отложить рассмотрение дела.

«Они пытаются найти какую-то причину, чтобы только отложить суды. Суды специально не передавали друг другу материалы, я лично ездил и забирал дело. Когда я с районного суда ехал в апелляционный, мне через 10-15 минут поступал звонок: «Все, можете не ехать, судья выходит в отпуск». Потом судья возвращается из отпуска, меня вызывают, а до суда ехать 800 километров, я приезжаю, нас держат два-три часа, затем включается воздушная тревога из-за опасности обстрела и снова суд переносится. Находят много отмазок, чтобы затянуть или сорвать процесс, и так без конца. Обо всех этих нарушениях я постоянно докладываю и в Посольство Азербайджана в Украине, и омбудсмену Азербайджана. Как мне сказали, посол Эльмира Ахундова плохо себя чувствует, ее нет в Украине, и она не может выступить на процессе с заявлением о поруке», — заключил Валерий Добраница.

Тут же отметим, что Minval.az пытался связаться с Эльмирой Ахундовой по телефону, но она не отвечает на звонки.

Рамелла Ибрагимхалилова